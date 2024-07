Joan Mir renova com a Honda por mais dois anos

Joan Mir, que se sagrou campeão mundial de MotoGP em 2020 com a Suzuki, está na Honda desde 2023.”, disse o piloto espanhol.Mir, de 26 anos, terá como companheiro de equipa o italiano Luca Marini, meio irmão do antigo campeão Valentino Rossi.O espanhol fez a sua estreia no Mundial em 2016, na categoria de Moto3, da qual foi campeão no ano seguinte.Em 2018, ascendeu ao Moto2 e, em 2019, ao MotoGP, proclamando-se campeão em 2020, no GP de Portugal, no Algarve.Mir conta 12 vitórias e 33 pódios na sua carreira.