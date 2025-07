Joana Castelão 24.ª nos Europeus de tiro em pistola a 25 metros

Joana Castelão contabilizou um total de 575 pontos, com os 288 amealhados hoje na prova de rapidez, depois dos 287 conquistados no sábado, na ronda de precisão, que terminou no 17.º lugar.



Na carabina a 50 metros em três posições, Sara Antunes e Pedro Afonso foram 45.ºs, com 580 e 584 pontos, respetivamente.