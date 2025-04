Joana Castelão termina em 20.º, na pistola a 25 metros da Taça do Mundo de Buenos Aires

Depois de na sexta-feira ter feito 285 pontos (91+96+98) em 300 possíveis nas três séries de precisão, hoje terminou com o mesmo número (96+98+91) nas séries rápidas, terminado com um total de 570, a oito da qualificação.



A atiradora portuguesa está igualmente inscrita na competição de pistola a 10 metros da Taça do Mundo de tiro a decorrer na capital da Argentina, agendada para terça-feira.