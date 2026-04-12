Joana Pontes 17.ª na maratona dos mundial de marcha atlética no Brasil

A marchadora de Leiria concluiu os 42 quilómetros em 3:52:43 horas, perto do seu recorde pessoal.



No primeiro lugar da disciplina ficou a equatoriana Paula Milena Torres que fez a marca de 3:24:37 horas, sendo seguida pela italiana Sofia Fiorini, que completou a prova em 3:25:42 horas e Nathaly Leo, com 3:31:47 horas, completou o pódio.



Em declaração à Lusa, Joana Pontes disse estar emocionada e “satisfeita” com o resultado e por ter terminado a prova que classificou como “desafiante” e “dura” pelas condições climáticas.



“Volto contente e feliz [para Portugal]. Acabei mesmo emocionada por ter conseguido concluir, de ter feito uma boa prestação (...) Acho bom sempre bom terminar, porque são provas sempre muito duras, nunca sabemos o que pode acontecer. Então, estou grata por estar saudável e por não me ter lesionado”, afirmou.



O campeonato do Mundo de equipas de marcha, que pela primeira vez se disputa no hemisfério Sul, junta mais de 300 atletas, de 40 países, e tem como novidade a estreia de novas distâncias: maratona (42,195 km) e meia maratona (21,097 km).



Em Brasília, Portugal conta com cinco atletas em competição: Joana Pontes, Vitória Oliveira e Isabel Luís (sub-20), em femininos, e Eduardo Camarate e João Vieira, em masculinos.



Até o momento, apenas Joana Pontes e Isabel Luís terminaram as provas. Os demais realizam as provas ainda hoje.



Em relação a Isabel Luís, a atleta terminou no 28.ª lugar na categoria 10 km sub-20, a 5.43 minutos da primeira da vencedora, a chinesa Yutong Yang.



A atleta almadense que corre como individual concluiu os 10 quilómetros da disciplina em 51.54 minutos.



