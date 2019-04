Joana Ramos e João Crisóstomo em sétimo no Grande Prémio de Antalya

Lusa Comentários 05 Abr, 2019, 15:37 | Outras Modalidades

No primeiro combate da repescagem, Joana Ramos foi afastada pela russa Yulia Kazarina após três penalizações, depois de ter vencido a chinesa Jueyao Wang e perdido com a brasileira Sarah Menezes.



Ainda na categoria -52 kg, Joana Diogo foi afastada no primeiro combate, por penalização, pela espanhola Estrella Lopez Sheriff.



No torneio masculino de -66 kg, João Crisóstomo perdeu com o espanhol Alberto Martin Gaitero, por ‘ippon’, no primeiro combate da repescagem.



Antes, o judoca português venceu o azeri Ibrahim Aliyev e o ucraniano Georgii Zantarana, ambos por ‘ippon’, perdendo depois com Yen Ming Tsai, de Taiwan, por penalização.



Na mesma categoria, Sergiu Oleinic venceu na primeira ronda Abilkaiyr Maulenin, do Cazaquistão, por ‘ippon’, sendo depois derrotado, também por ‘ippon’, pelo russo Abdula Abdulzhaililov.