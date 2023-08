João Almeida acaba em segundo a Volta à Polónia ganha por Matej Mohoric

Merlier foi o mais rápido nos 166,6 quilómetros entre Zabrze e Cracóvia, com 3:28.44 horas, e bateu ao sprint o neerlandês Arvid de Kleijn (Tudor), segundo, e o colombiano Fernando Gaviria (Movistar), terceiro.



Almeida, por seu lado, teve a sua ‘luta’ noutro sprint, um intermédio que oferecia bonificação, perdendo para Mohoric o desempate de tempo, uma vez que entraram na última tirada empatados, com vantagem para o esloveno.



Mohoric vence, assim, a corrida WorldTour, enquanto João Almeida se sagra ‘vice’ da prova que venceu em 2021, no regresso às corridas por etapas após o terceiro lugar na Volta a Itália, e a conquista da classificação da juventude.



Na geral, o polaco Michal Kwiatkowski (INEOS) fechou o pódio, a 17 segundos de Mohoric. O outro português em prova, Ruben Guerreiro (Movistar), acabou em 25.º.



Segundo a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), os dois portugueses viajarão “ainda hoje para Glasgow” para se juntarem à seleção portuguesa que vai disputar os Mundiais de estrada, com a corrida de fundo já no domingo.