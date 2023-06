João Almeida confirmado nos Nacionais de ciclismo de estrada em Mogadouro

João Almeida, que no final de maio alcançou um inédito pódio para Portugal no Giro, vai tentar renovar o título de campeão nacional de fundo que conquistou em 2022, em Mogadouro, vila transmontana que acolhe pelo segundo ano consecutivo os Nacionais.



Na conferência de imprensa que decorreu hoje nesta vila do distrito de Bragança, o presidente da FPC, Delmino Pereira, disse que João Almeida é um dos nomes grandes do ciclismo nacional da atualidade e confirmou que o jovem de 24 anos marcará presença na competição.



“Estando o ciclista João Almeida nesta onde positiva, depois de um lugar no pódio do Giro, será uma chamariz para os apreciadores desta modalidade”, vincou.



Delmino Pereira destacou ainda a presença “significativa” de ciclistas femininas, em cuja prova estarão presentes as melhores do pelotão nacional.



“Teremos em Mogadouro um conjunto de fatores acrescidos que fazem destes campeonatos uma referência no mundo do ciclismo”, frisou Delmino Pereira.



Para o presidente da Câmara de Mogadouro, António Pimentel, o município tem o conceito de ajudar a dinamizar todo o território havendo uma seleção nas iniciativas desportivas ou outras.



“Em relação aos Campeonatos Nacionais de Estrada, o município tudo fez para que esta prova tivesse continuidade em Mogadouro dada a excelente adesão do público na edição de 2022. Esta prova traz retorno económico para o concelho com a restauração e hotelaria com lotação esgotada”, enfatizou o autarca.



A corrida de fundo de elites masculinas encerra o programa dos Nacionais: a prova arranca às 11:30 de 25 de junho e os corredores irão enfrentar 169,6 quilómetros, dos quais 56,5 quilómetros serão feitos fora do circuito, a sul de Mogadouro.



A chegada acontecerá cerca das 16:00, à sexta passagem pela meta, momento em que se conhecerá quem sucede a João Almeida ou se o próprio corredor da UAE Emirates consegue revalidar o título.



Todas as corridas têm chegada na Avenida Nossa Senhora do Caminho, no centro da vila de Mogadouro, local onde também acontecem as partidas das provas de fundo.



O programa da competição começa no dia 23 de junho com os contrarrelógios individuais, que irão disputar-se no mesmo percurso já utilizado em 2022, com partida na Avenida Regimento dos Comandos, e que no ano passado coroou Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) como campeão nos elites.



Em 24 de junho, decidem-se os títulos de fundo femininos e sub-23.