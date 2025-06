João Almeida conquista Volta à Suíça

João Almeida, que ao longo da clássica helvética fez um esforço enorme para anular os três minutos de atraso que somou na primeira etapa, foi o mais rápido no contrarelógio em subida de 10 quilómetros, entre Beckenried e Stockhütte, que cumpriu em 27.33 minutos.



O austríaco Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) fez o segundo melhor tempo, a 25 segundos de João Almeida, o britânico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) o terceiro, a 1.12 minutos, e Kevin Vauquelin quarto, a 1.40, perdendo a amarela.



O ciclista português terminou a Volta à Suíça em 29:29.01 horas, com uma vantagem de 1.01 minutos sobre o francês Kévin Vauquelin e 1.58 sobre o britânico Oscar Onley.



João Almeida, que em 2024 foi segundo, junta a Volta à Suíça aos triunfos na Volta à Romandia e ao País Basco e passa a integrar um grupo restrito de ciclistas que conseguiu três vitórias na mesma época em provas de uma semana do World Tour.