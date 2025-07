João Almeida desiste durante nona etapa

O quarto classificado do Tour2024 abandonou quando estavam decorridos 89 quilómetros dos 174,1 quilómetros entre Chinon e Châteauroux, com a sua desistência a ser confirmada pela organização.

Na sexta-feira, o português de 26 anos ficou envolvido numa queda a pouco mais de seis quilómetros do final dos 197 entre Saint-Malo e o Muro da Bretanha, fraturando uma costela e ficando com escoriações "profundas" no corpo, segundo a UAE Emirates.

Esta é a terceira desistência do corredor de A-dos-Francos em grandes Voltas, depois de ter abandonado o Giro2022 e a Vuelta2024 por ter contraído covid-19.

Primeiro ciclista nacional a fechar as três grandes Voltas no top 5, Almeida é já o segundo melhor português de sempre nestas corridas, atrás apenas de Joaquim Agostinho.

Terceiro no Giro2023, estreou-se no ano passado na Volta a França com um quarto lugar, a mesma posição que ocupou na geral do Giro2020, no qual andou 15 dias vestido de rosa, e na Vuelta2022.

Foi nono na prova espanhola no ano seguinte, mas é na `corsa rosa` que soma mais lugares de destaque, já que também foi sexto (empatado em tempo com o quinto classificado) em 2021.