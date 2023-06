João Almeida e Ana Caramelo sagram-se campeões nacionais de contrarrelógio

João Almeida foi o mais rápido nos 33,6 quilómetros da prova de elite masculina, com o tempo de 38,51 minutos, superiorizando ao colega de equipa Ivo Oliveira, que foi segundo, ao gastar mais 35 segundos.

No terceiro posto ficou Joaquim Silva (Efapel), a já distantes 2,23 minutos do vencedor, enquanto Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor), que defendia o título, não foi além do sexto registo, a 02.57,87 do vencedor.

Almeida repete o triunfo no nacional de contrarrelógio que já tinha conseguido em 2021 e prepara-se para, no domingo, também em Mogadouro, defender o título de campeão nacional de fundo, conseguido em 2022.

O ciclista de A-dos-Francos, de 24 anos, já tinha conseguido o feito histórico de terminar no pódio da Volta a Itália deste ano, conquistando o terceiro posto.

Já na elite feminina, o triunfo foi para Ana Caramelo, que percorreu a distância de 21,6 quilómetros com o tempo de 30,53 minutos, deixando Vera Vilaça (Massi-Tactic) no segundo posto, a 52 segundos.

Em terceiro ficou Alessia Teixeira (Academia Efapel de Ciclismo), a 1,45 minutos da vencedora, que chega ao primeiro título depois de já ter fechado no pódio em anos anteriores.

Já na prova do nacional de contrarrelógio de sub-23 masculinos o triunfo foi para António Morgado (Hagens Berman Axeon), enquanto no mesmo escalão em femininos venceu Beatriz Pereira (Bizkaia Durango).