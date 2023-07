João Almeida e Maria Martins nomes cimeiros de Portugal nos Mundiais de ciclismo

Os Mundiais de Glasgow estão marcados para de 02 a 13 de agosto e reúnem todas as disciplinas de ciclismo, o que acontece pela primeira vez, com a seleção nacional ‘espalhada’ entre estrada, pista, BTT, BMX e paraciclismo, além de três escalões etários.



Começando pela estrada, o terceiro classificado da Volta a Itália deste ano, João Almeida (UAE Emirates), lidera as aspirações nacionais, junto ao experiente Nelson Oliveira (Movistar), logo dois dos especialistas no contrarrelógio, em que vão representar as cores nacionais.



Na prova de fundo, junta-se a esta dupla Rúben Guerreiro (Movistar), com André Carvalho (Cofidis) como escolha mais surpreendente, enquanto no feminino, em elite, apenas Vera Vilaça (Massi-Tactic) foi chamada, para a prova de fundo.



Na corrida de sub-23, António Morgado chega depois de em 2022 ter sido vice-campeão do mundo no escalão júnior, juntando-se ao colega de equipa Gonçalo Tavares, na Hagens Berman Axeon, e estão os dois no ‘crono’, tendo no fundo a ajuda de Daniel Lima (Israel Premier Tech Academy), Diogo Gonçalves (Santa Maria da Feira/Segmento d’Época/Reol) e Lucas Lopes (Electro híper Europa).



Neste escalão, Daniela Campos (Bizkaia Durango) será a representante lusa no feminino, com Daniela Simão (Efapel) e Raquel Dias (Extremosul/Hotel Alísios/Terras do Arade) em juniores, em que Portugal terá José Moreira (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel) e Tiago Santos (Alcobaça CC/Crédito Agrícola) em masculinos, em ambos os casos apenas no fundo.



Na pista, o selecionador Gabriel Mendes reforça a confiança em dois medalhados dos Mundiais de 2022, no caso Maria Martins (Fenix-Deceuninck), única olímpica portuguesa na disciplina, em Tóquio2020, e bronze no concurso do omnium em Saint-Quentin en Yvelines.



Ivo Oliveira, bronze na perseguição individual, em que já tinha sido vice-campeão do mundo em 2018, junta-se ao irmão Rui Oliveira, também colega na UAE Emirates, a Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), outro ‘pistard’ com medalhas em Europeus, e a João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista), enquanto Daniela Campos ‘bisa’ e faz companhia a ‘Tata’ Martins.



No BTT, o destaque vai para outra atleta olímpica, Raquel Queirós (MMR Factory Racing), chamada para o ‘cross country’ olímpico (XCO) e o curto (XCC), única elite chamada por Pedro Vigário.



Ana Santos (X-Sauce), Diogo Neves (Guilhabreu) e João Cruz (Axpo/FirstBike/Vila do Conde) são os convocados em sub-23, com Beatriz Guerra, Guilherme Barros e Rafael Sousa nas provas de juniores.



No ‘cross’ de maratona, Portugal terá em prova Guilherme Mota, José Dias e Tiago Ferreira, com o ‘downhill’ a contar com os elites Nuno Reis e Gonçalo Bandeira e os juniores Álvaro Pestana e Pedro Câmara.



No paraciclismo, Portugal contará com Telmo Pinão (C2), Bernardo Vieira (C1), Flávio Pacheco (H4) e Luís Costa (H5), habituais convocados da disciplina, com Renato da Silva em juniores na competição de BMX.



Lista de 39 convocados por disciplina:



- Estrada (elite)



Masculinos: João Almeida (fundo e contrarrelógio), Nelson Oliveira (fundo e contrarrelógio), André Carvalho (fundo) e Rúben Guerreiro (fundo).



Femininos: Vera Vilaça (fundo).



- Estrada (sub-23)



Masculinos: António Morgado (fundo e contrarrelógio), Gonçalo Tavares (fundo e contrarrelógio), Daniel Lima (fundo), Diogo Gonçalves (fundo) e Lucas Lopes (fundo).



Femininos: Daniela Campos (fundo).



- Estrada (juniores)



Masculinos: José Moreira (fundo) e Tiago Santos (fundo).



Femininos: Daniela Simão (fundo) e Raquel Dias (fundo).



- Pista



Masculinos: Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Iúri Leitão e João Martins.



Femininos: Maria Martins e Daniela Campos.



BTT (elite)



Masculinos: Guilherme Mota (maratona), José Dias (maratona), Tiago Ferreira (maratona), Nuno Reis (‘downhill’) e Gonçalo Bandeira (‘downhill’).



Femininos: Raquel Queirós (‘cross country’ olímpico e ‘cross country’ curto).



BTT (sub-23)



Masculinos: Diogo Neves e João Cruz.



Femininos: Ana Santos.



BTT (juniores)



Masculinos: Álvaro Pestana, Pedro Câmara, Guilherme Barros e Rafael Sousa.



Femininos: Beatriz Guerra.



BMX (juniores)



Masculinos: Renato da Silva.



Paraciclismo (elite)



Masculinos: Telmo Pinão (C2), Bernardo Vieira (C1), Flávio Pacheco (H4) e Luís Costa (H5).