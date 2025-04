João Almeida é o primeiro português a vencer a Volta ao País Basco

O português acabou a corrida espanhola por etapas de uma semana no primeiro lugar, com 1.52 minutos de vantagem sobre o espanhol Enric Mas (Movistar), segundo, e 1.59 sobre o alemão Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), terceiro, após vencer hoje a última tirada, em que atacou duas vezes para alargar a vantagem para toda a concorrência.



Almeida, de 26 anos, já tinha vencido a quarta etapa e hoje cumpriu a tirada final, de 153,4 quilómetros com partida e chegada em Eibar, em 3:56.54 horas.



É a maior vitória da carreira, e a 16.ª como profissional, para o corredor natural de A-dos-Francos, Caldas da Rainha, que já tinha vencido a Volta à Polónia e a Volta ao Luxemburgo em 2021, os outros triunfos em corridas por etapas, somando-lhe agora uma das sete principais provas de uma semana do WorldTour.