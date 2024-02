João Almeida falha Clássica da Figueira e Volta ao Algarve

”, explicou João Correia à agência Lusa.O melhor ciclista português da atualidade tinha previsto iniciar a temporada na Clássica da Figueira, agendada para sábado, e posteriormente rumar à Volta ao Algarve, que decorre entre 14 e 18 de fevereiro e na qual foi sexto classificado no ano passado.Assim, o ciclista de A-dos-Francos (Caldas da Rainha), que este ano estará na Volta a França, só fará a sua estreia em 2024 no Paris-Nice, uma das mais emblemáticas provas por etapas do calendário internacional, que decorre entre 3 e 10 de março.João Correia confirmou ainda que também Rui Costa (EF Education-Easy Post) vai falhar a Clássica da Figueira. O campeão mundial de fundo de 2013 estará, no entanto, na "Algarvia", onde foi terceiro em 2014.