João Almeida falha Paris-Nice por não estar a 100% após ter-se sentido doente

“O João sentiu-se doente, com falta de energia, dois ou três dias depois do fim da Volta ao Algarve”, na qual foi terceiro classificado, indicou João Correia à Lusa.



Por isso, o vice-campeão da Vuelta2025 não conseguiu “fazer treinos normais” nas últimas duas semanas, pelo que a UAE Emirates decidiu na quinta-feira não levar o português à prestigiada prova francesa, por este não “estar a 100%”, acrescentou o empresário.



João Almeida, de 27 anos, era um dos cabeças de cartaz do Paris-Nice, que arranca no domingo e termina no dia 15 e que conta, entre outros, com o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e o espanhol Juan Ayuso (Lidl-Trek), vencedor há pouco mais de duas semanas da Volta ao Algarve.



Melhor voltista português da atualidade, o corredor de A-dos-Francos iniciou a temporada com um segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana, atrás do belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), antes de ser terceiro na geral da ‘Algarvia’.



Almeida tem como grande objetivo da época a Volta a Itália, na qual foi terceiro em 2023 e quarto em 2020, ano em que andou com a ‘maglia rosa’ vestida durante 15 dias.



