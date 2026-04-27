João Almeida falha Volta a Itália por ter tido preparação condicionada por doença

“Infelizmente, não estarei à partida da Volta a Itália no próximo mês como estava planeado. Ter estado doente nos últimos meses afetou demasiado a minha preparação, o que significa que não estarei suficientemente preparado tempo”, começou por escrever o melhor voltista português da atualidade, nas redes sociais.



Vice-campeão em título da Vuelta, João Almeida tinha o Giro como o grande objetivo desta temporada, lamentando na sua publicação falhar uma corrida de que tanto gosta.



“Após ter falado com a equipa, decidimos que o melhor era optar por um período de descanso e mudar o foco para outros objetivos mais tardios na época. Ainda não decidimos quais serão, mas isso será feito tranquilamente nas próximas semanas”, revelou.



O corredor de A-dos-Francos, de 27 anos, era apontado como o grande adversário de Jonas Vingegaard (Visma-Lease e Bike), o dinamarquês que o derrotou na Vuelta, na 109.ª edição da ‘corsa rosa’, que começa em 08 de maio, em Nessebar, na Bulgária, e termina em 31 de maio, em Roma.



“Por agora, é tempo de descansar”, conclui Almeida.



O ciclista português adoeceu depois da Volta ao Algarve, em que foi terceiro, e falhou o Paris-Nice por não estar a 100%. Desde então, correu apenas a Volta à Catalunha, onde revelou não se sentir bem.



A Volta a Itália é particularmente importante na carreira do corredor da UAE Emirates, já que foi aí que, em 2020, se deu a conhecer ao mundo ao liderar a prova durante 15 dias na sua estreia em grandes Voltas, sendo quarto no final.



Foi igualmente na ‘corsa rosa’ que subiu pela primeira vez ao pódio final de uma corrida de três semanas, ao ser terceiro classificado em 2023.



