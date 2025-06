João Almeida fecha etapa no pelotão e mantém terceiro lugar na Volta à Suíça

Depois do 'brilharete' de quarta-feira, quando venceu a quarta etapa, e da véspera, quando foi segundo classificado, Almeida cumpriu o curso de 186,7 quilómetros que ligou Chur a Neuhausen am Rheinfall, localidade junta às cataratas do Reno, as maiores da Europa, em 04:10.24 horas, o mesmo tempo do vencedor do dia.



O seu colega de equipa António Morgado ficou em 21.º e Rui Costa (EF Education-EasyPost) em 53.º, ambos no pelotão, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) foi 68.º, a 28 segundos do vencedor.



A antepenúltima jornada da Volta à Suíça, que incluiu duas subidas de segunda categoria na primeira parte do percurso, não trouxe alterações significativas à tabela classificativa, pelo que Kevin Vauquelin (Arkéa–B&B Hotels) continua no papel de líder.



No sábado, João Almeida parte em terceiro da geral, a 39 segundos do francês Kévin Vauquelin (Arkéa), e a 10 segundos do também gaulês Julian Alaphilippe (Tudor Pro), para uma etapa de montanha que conta com três contagens duas de segunda categoria e uma de terceira, todas na segunda metade do percurso, com a terceira a coincidir com a meta.



E no último dia da prova, no domingo, vai ser disputada uma cronoescalada de 10 quilómetros.