João Almeida lidera sexteto português nos Mundiais de ciclismo em Zurique

Almeida será, em teoria, o principal favorito entre os eleitos para lutar pelo arco-íris nos 273,9 quilómetros da corrida de fundo, agendada para 29 de setembro, último domingo dos Mundiais, tendo consigo cinco ciclistas com provas dadas.



O selecionador José Poeira convocou outros dois corredores da UAE Emirates, os irmãos Ivo Oliveira e Rui Oliveira, este último campeão olímpico de madison em Paris2024, com Iúri Leitão, na pista.



Chamou também Rui Costa (EF Education-EasyPost), que foi campeão do mundo de fundo em 2013 e continua entre o WorldTour, o especialista no contrarrelógio Nelson Oliveira (Movistar) e a ‘surpresa’ Afonso Eulálio, de saída da ABTF-Feirense para o pelotão internacional após um ano de afirmação interna.



De resto, Portugal terá também uma palavra a dizer no contrarrelógio, já no domingo, com Nelson Oliveira, sétimo no ‘crono’ dos Jogos Olímpicos Paris2024 e com vários resultados entre os 10 primeiros em Mundiais, mas também João Almeida.



O ciclista das Caldas da Rainha, que este ano foi quarto na Volta a França, abandonou a Volta a Espanha com covid-19 e quererá conseguir um primeiro resultado de destaque pela seleção de elites, por quem tem ficado aquém do seu valor.



O selecionador José Luis Algarra terá duas ciclistas de elite na corrida de fundo, com Portugal ausente do contrarrelógio no feminino, recaindo a escolha sobre Daniela Campos (Eneicat-CM Team), olímpica em Paris2024, e Ana Caramelo (Matos Mobility-Flexaco).



Campos é uma escolha ‘óbvia’, habituada a ser chamada à seleção nacional desde muito cedo, e aos 22 anos viveu um ano de afirmação – além da chamada aos Jogos Olímpicos, somou históricas vitórias na estrada para Portugal.



Chegará no sábado, dia 28 de setembro, à corrida de fundo de 154,1 quilómetros com a vitória numa etapa na Volta à Guatemala, os dois títulos nacionais, o terceiro lugar na Volta a Portugal e um triunfo na Volta à Colômbia, em que foi a melhor jovem.



Estará acompanhada de Ana Caramelo, ciclista de 29 anos que tem sido um dos principais destaques do circuito nacional, em pleno crescimento.



Com a afirmação plena no WorldTour, em ano de estreia na UAE Emirates, Morgado tem, aos 20 anos, contas a ajustar com os Mundiais, depois de em 2023 ter conquistado a prata no fundo, numa chegada a Glasgow em que o francês Axel Laurance foi mais rápido por dois segundos.



Com vitórias no Giro della Romagna e numa etapa da Volta às Astúrias como moralizadoras, as primeiras ao serviço da UAE Emirates, o jovem das Caldas da Rainha chega a Zurique para correr o contrarrelógio, em que já é campeão nacional de elite, num exercício de 29,9 quilómetros marcado para segunda-feira.



Depois, terá um elenco de apoio na corrida de fundo, de 173,6 quilómetros, no dia 27, que dificilmente poderia ser melhor, com em Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), Daniel Lima (Israel Premier Tech Academy), Gonçalo Tavares (Hagens Berman Jayco) e Lucas Lopes (Supermercados Froiz) em seu redor.



Entre o pelotão júnior, Maria Marques e Raquel Dias (Tavira-Extremosul-SC Farense) vão disputar apenas a corrida de fundo, de 73,6 quilómetros, no mesmo dia dos dois jovens masculinos eleitos, são Daniel Moreira (Willebrord Wil Vooruit) e José Miguel Moreira (Polti Kometa Junior), que correm 127,2 quilómetros na quinta-feira, dia 26.



No paraciclismo, este ano inserido no programa dos Mundiais, o destaque vai para Telmo Pinão, que vem dos Jogos Paralímpicos Paris2024 em que alcançou o nono lugar no contrarrelógio da classe C2, competindo na terça-feira, dia 24 de setembro, nesta capacidade, assim como Flávio Pacheco, no ‘crono’ de 18,8 quilómetros que a classe H4 também corre.



Se Pacheco compete na corrida de fundo só no último dia dos Mundiais, em 57,8 quilómetros, Pinão, que foi 17.º em Paris2024, vai para a estrada na sexta-feira, dia 27, para 62,7 quilómetros.



Programa dos portugueses:



- Domingo, 22 set:



14:45 (13:45 em Lisboa): Contrarrelógio individual masculino, 46,1 km – João Almeida e Nelson Oliveira.



- Segunda-feira, 23 set:



14:45 (13:45): Contrarrelógio individual masculino sub-23, 29,9 km – António Morgado.



- Quinta-feira, 26 set:



10:00 (09:00): Corrida de fundo feminina juniores, 73,6 km – Maria Marques e Raquel Dias.



14:15 (13:15): Corrida de fundo masculina juniores, 127,2 km – Daniel Moreira e José Miguel Moreira.



- Sexta-feira, 27 set:



12:45 (11:45): Corrida de fundo masculina sub-23, 173,6 km – Alexandre Montez, António Morgado, Daniel Lima, Gonçalo Tavares e Lucas Lopes.



- Sábado, 28 set:



12:45 (11:45): Corrida de fundo feminina, 154,1 km – Ana Caramelo e Daniela Campos.



- Domingo, 29 set:



10:30 (09:30): Corrida de fundo masculina, 273,9 km – Afonso Eulálio, Ivo Oliveira, João Almeida, Nelson Oliveira, Rui Oliveira e Rui Costa.



Programa dos portugueses no paraciclismo:



- Terça-feira, 24 set:



09:00 (08:00): Contrarrelógio individual masculino H4, 18,8 km – Flávio Pacheco.



11:00 (10:00): Contrarrelógio individual masculino C2, 18,8 km – Telmo Pinão.



- Sexta-feira, 27 set:



08:30 (07:30) Corrida de fundo masculina C2, 62,7 km – Telmo Pinão.



- Domingo, 29 set:



09:45 (08:45): Corrida de fundo masculina H4, 57,8 km – Flávio Pacheco.