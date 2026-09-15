João Almeida nos convocados para os Mundiais de ciclismo de estrada





(Com Lusa)





‘Adição’ de última hora – o seu nome não constava inicialmente nos inscritos no site técnico da União Ciclista Internacional -, o melhor voltista português da atualidade junta-se a Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), Nelson Oliveira (Movistar), aos colegas António Morgado e Ivo Oliveira (UAE Emirates) e a Tiago Antunes (Efapel) no alinhamento nacional para a prova de fundo masculina, agendada para 27 de setembro.“O percurso de Montreal será muito exigente, sobretudo pela distância [273,7 quilómetros] e pelo desgaste acumulado, e procurámos selecionar corredores que nos deem garantias para responder aos diferentes momentos da corrida e chegar à fase decisiva com opções”, justificou o selecionador Valter Sousa, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo.No ano passado, Afonso Eulálio, melhor jovem do Giro2026, esteve em destaque, ao ser nono na duríssima prova de fundo dos Mundiais de Kigali, completada apenas por 30 ciclistas.Embora seja a prova de fundo masculina de elites a ‘joia’ dos Campeonatos do Mundo, estes arrancam em Montreal no domingo, com o contrarrelógio desta categoria, no qual a seleção estará representada pelo experiente Nelson Oliveira, o recordista luso de participações em grandes Voltas e ciclista com mais ‘grandes’ completadas consecutivamente sem desistências (24), e por Ivo Oliveira.Os corredores vão ter pela frente 39,2 quilómetros, com passagem pelo Circuito Gilles-Villeneuve e pelo Parque Jean-Drapeau, antes da entrada no centro de Montreal.Menos quilómetros, mais concretamente 20,3, percorrerão os juniores Gonçalo Costa (Decathlon CMA CGM Juniors) e Rodrigo Jesus (Academia Efapel) no ‘crono’ da sua categoria, agendado para 22 de setembro, dois dias antes de enfrentarem os 134 quilómetros da prova de fundo.No mesmo dia e num percurso com idêntica quilometragem, também Raquel Dias (Team Farto-Kiroot) representará as cores nacionais na prova feminina de fundo sub-23, na qual, em masculinos, Portugal alinhará com Daniel Lima (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme), Daniel Moreira (Hagens Berman Jayco), Gabriel Baptista (Technosylva Rower Bembibre), Rafael Barbas (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e Rúben Rodrigues (Feira dos Sofás-Boavista).“Temos um grupo que tem demonstrado qualidade e competitividade em provas internacionais ao longo da época. São corredores que conhecemos bem, com características complementares, e acreditamos que podem fazer uma boa corrida”, destacou Valter Sousa.Em 25 de setembro, os sub-23 terão pela frente 174,2 quilómetros e 3.497 metros de desnível acumulado, num percurso integralmente disputado no circuito do Mont Royal e numa jornada em que Marta Esteves (Tensai/Sambiental/Santa Marta) estará na prova feminina de juniores.No dia seguinte, será a vez das elites femininas competirem, com Beatriz Roxo (ODL Team-Kiwi Atlântico-Craega), Raquel Queirós (Atum General-Tavira-Madre Fruta) e a olímpica Daniela Campos, que esteve parada por lesão, a representarem o país nos 180,4 quilómetros com partida em Brossard e chegada em Montreal.“Optámos por preencher as três vagas de elite com a perspetiva de alcançar o melhor resultado possível num percurso exigente e marcado pelo desgaste acumulado. A Beatriz Roxo será uma atleta muito importante para a equipa, procurando manter a Daniela Campos e a Raquel Queirós o mais resguardadas possível para a fase decisiva”, declarou a selecionadora Daniela Pereira.Os Campeonatos do Mundo de ciclismo de estrada decorrem entre 20 e 27 de setembro em Montreal, no Canadá.