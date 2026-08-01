João Almeida regressa à competição na Volta à Polónia





(Com Lusa)

O ciclista luso vai ser o chefe de fila da equipa UAE Emirates, que vai contar ainda com Mikkel Bjerg, Rune Herregodts, Vegard Stake, Jan Christen, Benoît Cosnefroy e Jhonatan Narváez.Almeida, de 27 anos, está ausente da competição desde o dia 13 de junho, data em que já não partiu para a sétima e penúltima etapa do Tour Auvergne-Rhône-Alpes, o antigo Critério do Dauphiné.O ciclista de A-dos-Francos adoeceu depois da Volta ao Algarve, disputada em fevereiro, prova em que terminou em terceiro, e teve a sua época marcada por problemas de saúde.João Almeida ainda voltou a competir na Volta à Catalunha, em março, mas voltou a parar até junho, por não se sentir bem, altura em que não conseguiu terminar o Tour Auvergne-Rhône-Alpes.O ciclista português tinha previsto disputar a Volta a Itália este ano, mas os problemas de saúde levaram a que Almeida falhasse o Giro, prova em que se deu a conhecer em 2020 e na qual foi terceiro em 2023.João Almeida tem previsto para este ano a presença na Volta à Espanha, que decorre entre 22 de agosto e 13 de setembro, na qual foi segundo em 2025, apenas atrás do dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).Na Vuelta deste ano, Almeida poderá ter companhia do seu colega de equipa Tadej Pogacar, uma vez que o esloveno, que este ano venceu a Volta a França pela quinta vez, deixou em aberto a sua presença na corrida.Pogacar, que venceu o Giro em 2024, poderá tentar vencer pela primeira vez a Volta à Espanha, que disputou apenas uma vez na carreira, em 2019, terminando em terceiro.