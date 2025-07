João Almeida renova contrato com a UAE Emirates

“Havia muitas equipas que tinham falado connosco, mostrado interesse no João, mas para nós nunca foi uma opção ele mudar”, disse João Correia.



João Almeida, de 26 anos, tinha contrato com a UAE Emirates até 2026, renovando agora por mais dois anos com a formação que representa desde 2022.



“Ele está contente na equipa e a equipa claro que está contente com ele. (…) Encontra-se bem no ambiente e a prioridade para ele foi sempre ficar. Não tivemos reuniões oficiais com mais nenhuma equipa”, pontuou João Correia.



O ciclista da A-dos-Francos foi forçado no domingo a abandonar a Volta a França, depois de ter fraturado uma costela numa queda dois dias antes.



Almeida chegou ao Tour com um dos corredores com melhores resultados esta época, na qual se tornou no primeiro ciclista a vencer as Voltas à Suíça, Romandia e País Basco consecutivamente no mesmo ano.



O único ciclista luso a terminar no top 5 as três grandes Voltas – foi terceiro no Giro2023, quarto no Tour2024 e quarto na Vuelta2022 – tem previsto participar na Volta a Espanha, que decorre entre 23 de agosto e 14 de setembro e na qual deverá ser um dos líderes da UAE Emirates.