João Almeida vai estrear-se no Tour em 2024 numa `super` UAE Emirates

A UAE Emirates vai alinhar com uma superequipa no próximo Tour, foi hoje revelado em conferência de imprensa em La Nucia, localidade da Comunidade Valenciana (Espanha); além de Almeida, que cumprirá o objetivo de estrear-se na prova francesa, também estarão presentes o esloveno Tadej Pogacar e o britânico Adam Yates, respetivamente segundo e terceiro na edição deste ano, e o espanhol Juan Ayuso, terceiro na Vuelta2022.



Aos quatro líderes juntam-se o belga Tim Wellens, o alemão Nils Politt, o russo nacionalizado francês Pavel Sivakov e o espanhol Marc Soler, estes dois últimos antigos candidatos a top 10 em grandes Voltas.



Após tornar-se no primeiro português a acabar a Volta a Itália no pódio, ao ser terceiro na edição deste ano, o ciclista de A-dos-Francos (Caldas da Rainha) procurava novos objetivos no seu calendário.



"Ainda não foi discutido o calendário, mas gostava de fazer a Volta a França, porque já corri o Giro muitas vezes e começa a ser um pouco repetitivo", assumiu Almeida, de 25 anos, numa entrevista publicada na newsletter da Federação Portuguesa de Ciclismo, em outubro.



As sucessivas conferências de imprensas de staff e ciclistas da UAE Emirates realizadas hoje em La Nucia permitiram também esclarecer dúvidas quanto à participação de Tadej Pogacar no Tour, depois de no domingo ter sido inesperadamente anunciado que participaria na Volta a Itália.



"Sempre foi um sonho correr o Giro, é uma das minhas corridas preferidas, próxima da Eslovénia. Agora estou mais velho, penso que posso encadear duas grandes Voltas, estou preparado para um novo desafio", revelou o duas vezes campeão da Volta a França (2020 e 2021).



Relegado pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) à condição de 'vice' nas últimas duas edições da 'Grande Boucle', o esloveno de 25 anos vai tentar uma 'dobradinha' que ninguém consegue desde o italiano Marco Pantani, em 1998.



"A UAE alinhará com uma equipa forte (na Volta a França). O mais importante é que um de nós vença o Tour, e espero estar na discussão pelo primeiro lugar depois de correr o Giro. (...) Nunca esteve previsto que abdicasse do Tour, sei até que ponto essa corrida é importante para mim e para a minha equipa. Mas, um dia, conto fazê-lo, porque nem tudo gira à volta do Tour", admitiu.



'Pogi', que terá o português Rui Oliveira como seu 'escudeiro' na Volta a Itália, confessou ainda que espera inscrever as duas grandes Voltas que lhe faltam -- foi terceiro na Vuelta2019 -- no currículo até ao fim da sua carreira.