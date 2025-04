João Almeida vence etapa da Volta ao País Basco e assume liderança da geral

Almeida, de 26 anos, completou os 169,6 quilómetros entre Beasain e Markina-Xemein, num dia com sete contagens de montanha, em 03:52.39 horas, numa etapa em que chegou isolado à meta, com 28 segundos de vantagem sobre o mexicano Isaac Del Toro, seu colega de equipa, e o alemão Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Na classificação geral, o português, que atacou na última subida do dia, vestiu a camisola amarela, com 30 segundos de vantagem sobre Schachmann, anterior líder, e 38 sobre o também germânico Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe).



“Estou muito contente. A verdade é que não me sentia muito bem hoje, não tinha as melhores pernas, mas dei tudo o que tinha. Consegui o primeiro lugar, estou muito contente, agradecer à equipa pelo trabalho efetuado, que foi perfeito”, disse João Almeida, no final da etapa.



O ciclista luso passou para a frente o grupo na última subida do dia e colocou um ritmo forte, que ninguém conseguiu acompanhar e chegou ao topo com 26 segundos de avanço sobre o grupo perseguidor.



Almeida conseguiu manter a vantagem na descida e na fase de plano até à meta para um grupo de 13 ciclistas que o perseguia, assegurando o triunfo.



“Na parte final estava bem, não esta super, porque acho que todos estavam cansados do dia anterior, mas foi o suficiente. Os próximos dois dias vão ser duros. Agora é desfrutar da vitória e depois pensar nos próximos dias”, salientou o português, que também lidera a classificação por pontos.



Na sexta-feira cumpre-se a quinta e penúltima etapa, com uma ligação de 172,3 quilómetros entre Urduña e Gernika-Lumo, com quatro contagens de terceira categoria.