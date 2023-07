João Crasi Alves soma segundo titulo do Amendoeira World Kids Golf

O jogador do Clube de Golfe de Vilamoura aproveitou da melhor maneira a novidade no regulamento da prova, que, em 2023, juntou os sub-16 aos sub-18, para tornar-se no primeiro campeão deste prestigiado torneio a vir do escalão de sub-16.



Filho de um português e de uma romena, liderou desde a primeira volta e triunfou com 214 pancadas, 2 abaixo do Par do O’Connor Jr. Course, após voltas de 70, 73 e 71.



Bateu o colega de clube, João Maria Ivo de Carvalho, que apoderou-se do 2.º lugar, apesar de ostentar o mesmo resultado do sueco Axel Elmlund.



O sistema de desempate (a melhor última volta) declarou os 2.º e 3.º classificados. Ambos totalizaram 230 pancadas, 14 acima do Par, o português com voltas de 78, 75 e 77, e o escandinavo com rondas de 77, 72 e 81.



"Espero bem seguir os passos de jogadores que já venceram este torneio e que consiga chegar ao mais alto nível. Com trabalho e muito treino chegarei lá. O objetivo foi cumprido e espero que dê-me mais confiança para ganhar mais torneios", disse o João Crasi Alves, o campeão.



O algarvio é o 6.º classificado no ranking de sub-16 do Drive Tour, o circuito juvenil da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), enquanto João Maria Ivo de Carvalho é o 9.º.



"Com uma vitória no Drive Tour consigo meter-me ali em 2.º ou 3.º, sendo que, o 1.º lugar é o meu objetivo. Com o jogo que tenho, acho que consigo uma vitória", acrescentou o jogador que somou um segundo título na competição, depois de ter vencido em sub-12 em 2019, na última vez que se tinha realizado este torneio a contar para o ranking mundial amador.



João Crasi Alves é o campeão do torneio, mas houve outros vencedores, em gross e net, embora a classificação gross prevaleça, sem que haja acumulação de prémios.



Em sub-14 triunfou outro português que também tem um dos pais estrangeiros: Matteo Balzer, de pai italiano, que agregou 232 pancadas, 16 acima do Par, entregando cartões de 76, 77 e 79.



Superou por 9 ‘shots’ o inglês Ethan Southerland, que apresentou 241 (85+82+74), +25, sendo dele a melhor volta da prova (+2). Matteo Balzer é do Amendoeira Clube de Golfe e no ranking de sub-14 do Drive Tour da FPG está na 12.ª posição.



Em sub-12, Rodrigo Sousa Correia também comandou desde o primeiro dia e soube controlar a distância para o seu principal rival, Ethan Prybys Orton. O português Rodrigo Sousa Correia é do Clube de Golfe de Vilamoura e somou 96 pontos stableford gross, com jornadas de 29, 33 e 34.



Rodrigo Sousa Correia é o n.º2 no ranking de sub-12 do Drive Tour da FPG e venceu com uma vantagem de 9 pontos sobre Ethan Prybys Orton. Este jogador de Vila Sol terminou com 87 pontos (27+28+32) e é o 3.º no ranking de sub-12 do Drive Tour da FPG. Tem a curiosidade de ter nascido em Faro e de ter nacionalidade portuguesa, sendo filho de uma francesa e de um australiano.



Também no escalão de sub-12, atuou a única jogadora deste 12.º Amendoeira World Kids Golf, Catarina Sousa Conceição, que obteve o resultado de 21 pontos, com dias de 6, 9 e 6. A jogadora do Clube de Golfe de Vilamoura recebeu o troféu de campeã do torneio, sendo a primeira vez que foi atribuído a uma sub-12.



Nos sub-10, Miguel Coelho Porfírio também esteve sempre na frente. O português do Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas totalizou 63 pontos stableford gross, após voltas de 21 e 20. Tem 10 anos e é o atual campeão nacional de sub-10 na especialidade de ‘pitch & putt’.



O 2.º classificado foi Ricardo Castro Ferreira, com 52 (20+18+14). O português do Clube de Golf do Estoril tem apenas 8 anos e já é o atual vice-campeão nacional de sub-10. Tem a curiosidade de ser filho de Stéphane Castro Ferreira, um antigo campeão nacional amador, que chegou a passar a profissional durante alguns anos.



Os sub-10 só jogaram 9 buracos por dia, enquanto os restantes grupos etários completaram 18 buracos por jornada.



Os sub-10 e sub-12 somaram pontos de ‘stableford’, enquanto dos sub-14 aos sub-18 já se competiu em ‘strokeplay’ (por pancadas).



Os sub-10 usaram as saídas roxas, os sub-12 as vermelhas, os sub-14 as azuis e os sub-16 e sub-18 as brancas.



Para além da classificação gross, houve também prémios para a classificação net, com os seguintes campeões: Ricardo Castro Ferreira (Portugal) em sub-10, Santiago Lázaro (Portugal) em sub-12, Paul Devillers (Bélgica) em sub-14 e Nicolas Rebossio Insua (Espanha) em sub-16/18.



Na véspera do início do torneio, realizou-se o habitual Torneio de Pais & Filhos em ‘pitch & putt’ e só hoje foi anunciada a equipa campeã, constituída por José e Nelson Rocha com 24 pancadas.



Foi a primeira vez na história do torneio em que todos os vencedores gross são portugueses e destacou-se o Clube de Golfe de Vilamoura, com três títulos, e logo no ano em que Vilamoura venceu o Campeonato Nacional de Clubes, tanto em sub-14, como em sub-18.



Neste Amendoeira World Kids Golf estiveram quatro dos jogadores que integraram as equipas campeãs nacionais de Vilamoura: Rodrigo Sousa Correia e Salvador Ivo de Carvalho na formação de sub-14, João Maria Ivo de Carvalho e João Crasi Alves no conjunto de sub-18.



O Amendoeira World Kids Golf foi o primeiro torneio internacional juvenil português a contar para o ranking mundial amador e manteve esse estatuto até 2017 inclusive. É sancionado pela FPG e reconhecido pelo R&A.



Em 2023 contou com 25 atletas em representação de oito nações: Portugal, Espanha, Bélgica, Alemanha, Suécia, Reino Unido, África do Sul e Emirados Árabes Unidos (embora de origem irlandesa).



Na cerimónia de entrega de prémios, que contou a com a presença de Custódio Moreno, do IPDJ Algarve, o diretor de torneio, o profissional Nelson Cavalheiro, manifestou o desejo de «acrescentar para o ano um torneio de sub-24, como tem acontecido no Circuito Drive da Federação Portuguesa de Golfe (FPG)».



Por seu lado, Tiago Francisco, o diretor de golfe do Amendoeira Golf Resort, anunciou que a 13.ª edição irá acontecer entre 23 e 27 de julho de 2024.