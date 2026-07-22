João Domingues e Tiago Torres nos quartos de final de pares
Os tenistas portugueses Tiago Torres e João Domingues qualificaram-se para a segunda ronda de pares do Estoril Open, ao derrotarem os compatriotas Jaime Faria e Henrique Rocha.
Torres e Domingues souberam algumas horas antes que iam disputar a primeira ronda de pares - algo que foi anunciado quando o campeão nacional disputava o encontro de singulares -, substituindo os argentinos Roman André Burruchaga e Camilo Ugo Carabelli.
Apesar do pouco tempo de preparação, até porque Tiago Torres tinha terminado de afastar o chileno Alejandro Tabilo para se qualificar para os quartos de final de singulares, a dupla repescada conseguiu suplantar os `wild cards` Faria e Rocha, por 1-6, 6-3 e 10-8, em uma hora e 14 minutos.
Nos quartos de final, Torres e Domingues vão encontrar os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos, segundos cabeças de série.
Também Francisco Cabral e Nuno Borges, campeões em 2022, estão nos quartos de final, depois de afastarem os franceses Arthur Reymond e Luca Sanchez, por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-0).