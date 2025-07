João Duarte e Maria Gomes vice-campeões mundiais na estafeta mista K1 5.000 de sub-23

A dupla cumpriu a prova em 21.36,12 minutos, apenas atrás dos húngaros Lorincz Halmy e Eszter Rendessy, que se impuseram no sprint, por 53 centésimos de segundo.



Os espanhóis Alberto Llera e Yaiza Novo terminaram no terceiro lugar, a 14,17 segundos dos vencedores.



Além deste pódio, nos Mundiais de canoagem de sub-23 e juniores, que decorreram em Montemor-o-Velho, entre quarta-feira e hoje, Portugal conquistou uma medalha de ouro, na prova de sub-23 de K2 500 metros, por Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, que foi também bronze em K1 200 metros.



Beatriz Fernandes alcançou a medalha de prata em C1 500 metros em sub-23, o mesmo metal garantido pelos juniores Leonardo Barbosa e Lara Lopes nas estafetas mistas de C1 5.000 metros.



Os Mundiais de sub-23 e juniores, que terminam hoje no Centro de Alto Rendimento, reúnem cerca de 1.000 atletas de 66 países.