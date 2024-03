João Fernando conquista bronze no Grand Prix Upper Austria de judo

O judoca português João Fernando conquistou hoje a medalha de bronze nos -81 kg do Grand Prix Upper Austria, disputado em Linz, ao vencer no combate pelo pódio o ucraniano Mykhailo Svidrak.

Fernando, 32.º do ranking mundial, venceu quatro combates para chegar à luta pelas medalhas, perdendo com o italiano Antonio Esposito, 19.º, para ser relegado para a disputa pelo bronze.



Aí, impôs-se ao 30.º da hierarquia mundial e somou um importante pódio na carreira em Linz, onde Joana Crisóstomo, 64.ª do ranking de -70 kg, e Taís Pina, 56.ª da mesma categoria, chegaram aos oitavos de final.



Otari Kvantidze, 129.º em -73 kg, caiu nos ’16 avos’, numa competição em Linz que terá ainda o português Jorge Fonseca, bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em ação no domingo, em -100 kg.