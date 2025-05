João Fernando entra na lista dos Mundiais

O judoca do Sporting, que compete em -81 kg, aparecia inicialmente fora dos convocados, pelo facto de não ter tido resultados nos últimos meses e apesar de integrar o top-100 da sua categoria.



Para entrada na competição é tido como pré-requisito figurar entre os 100 melhores, mas também poderão existir mais critérios, como classificar-se, no mínimo, até ao quinto lugar num Open ou top-7 num Grand Slam ou Grand Prix.



Após os Jogos Olímpicos Paris2024, João Fernando fez praticamente uma pausa na competição, numa fase da vida académica e profissional em que segue engenharia aeroespacial e está a tirar o brevet de piloto.



O judoca, que esteve apenas em competições nacionais, tinha regressado ao palco internacional apenas nos Europeus de abril, em Podgorica, onde perdeu no primeiro combate com o bronze olímpico e multimedalhado Matthias Casse, da Bélgica.





Nos inscritos, a Federação Internacional de Judo (FIJ) juntou João Fernando aos seis previamente indicados: Catarina Costa (-48 kg), Taís Pina (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), estando os atletas usos em ação entre os dias 13 e 18 de junho.”, explicou hoje à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Sérgio Pina.