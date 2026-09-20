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João Ferreira vence Baja Sharish pela quinta vez consecutiva
O piloto João Ferreira (Toyota Hilux) venceu hoje a Baja TT Sharish Gin, quarta ronda do Campeonato de Portugal de todo-o-terreno, conquistando o quinto triunfo consecutivo na prova alentejana.
Em dupla com o navegador Filipe Palmeiro, João Ferreira terminou com o tempo total de 6:42.35,6 horas, impondo-se a Gonçalo Guerreiro (Polaris RZR Pro R), segundo classificado, a 8.25,1 minutos, e a João Ramos (Toyota Hilux), terceiro, a 9.30,9.
Ferreira venceu três dos quatro setores seletivos e construiu uma vantagem que lhe permitiu gerir o andamento na última jornada da 38.ª edição da prova de Reguengos de Monsaraz e Mourão, também pontuável para a Taça da Europa de Bajas.
“É um balanço bastante positivo. Vencemos pela quinta vez a Baja TT Sharish. Diverti-me imenso. Foi uma prova dura, como nos tem vindo a habituar ao longo destes últimos anos, com um terreno muito, muito duro, mas estou contente”, afirmou o vencedor, citado pela sua assessoria de comunicação.
Gonçalo Guerreiro, navegado por Pablo Moreno, venceu a categoria T4, enquanto João Ramos, acompanhado por Jorge Carvalho, completou um pódio integralmente português.
Luís Cidade (Can-Am Maverick R), com Valter Cardoso como navegador, terminou em quarto, a 12.12,5 minutos do vencedor, e conservou a liderança do campeonato. Tiago Reis (MMP), acompanhado por Nuno Morais, foi quinto, a 14.58,6, e venceu entre os T3.
Após a ronda alentejana, Cidade lidera o campeonato com 84 pontos, seguido de Tiago Reis, com 67, e de Gonçalo Guerreiro, com 61. João Ferreira ocupa a quarta posição, com 60.
Nas restantes categorias, Sérgio Matos (Toyota Hilux) triunfou na T1 e Américo Santos (Nissan Pathfinder) venceu na T8.
O Campeonato de Portugal de todo-o-terreno prossegue com a Baja Portalegre 500, entre 16 e 18 de outubro.
Ferreira venceu três dos quatro setores seletivos e construiu uma vantagem que lhe permitiu gerir o andamento na última jornada da 38.ª edição da prova de Reguengos de Monsaraz e Mourão, também pontuável para a Taça da Europa de Bajas.
“É um balanço bastante positivo. Vencemos pela quinta vez a Baja TT Sharish. Diverti-me imenso. Foi uma prova dura, como nos tem vindo a habituar ao longo destes últimos anos, com um terreno muito, muito duro, mas estou contente”, afirmou o vencedor, citado pela sua assessoria de comunicação.
Gonçalo Guerreiro, navegado por Pablo Moreno, venceu a categoria T4, enquanto João Ramos, acompanhado por Jorge Carvalho, completou um pódio integralmente português.
Luís Cidade (Can-Am Maverick R), com Valter Cardoso como navegador, terminou em quarto, a 12.12,5 minutos do vencedor, e conservou a liderança do campeonato. Tiago Reis (MMP), acompanhado por Nuno Morais, foi quinto, a 14.58,6, e venceu entre os T3.
Após a ronda alentejana, Cidade lidera o campeonato com 84 pontos, seguido de Tiago Reis, com 67, e de Gonçalo Guerreiro, com 61. João Ferreira ocupa a quarta posição, com 60.
Nas restantes categorias, Sérgio Matos (Toyota Hilux) triunfou na T1 e Américo Santos (Nissan Pathfinder) venceu na T8.
O Campeonato de Portugal de todo-o-terreno prossegue com a Baja Portalegre 500, entre 16 e 18 de outubro.