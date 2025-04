João Geraldo afastado na ronda de 32 do WTT Feeder de Manchester

Geraldo, 116.º do ranking mundial, perdeu diante do 179.º da mesma hierarquia pelos parciais de 11-6, 12-10, 5-11 e 15-13.



No segundo set, João Geraldo chegou a liderar por 10-8, mas permitiu quatro pontos consecutivos, enquanto no quarto esteve na frente por 11-10, mas não conseguiu aproveitar a vantagem.