João Geraldo derrotado no arranque da Taça Mundial

O olímpico português, 54.º do ranking mundial, foi derrotado pelo favorito Lin Yin-Ju, de Taiwan, o sexto do mundo, por três sets a um, com os parciais de 11-6, 11-2, 3-11 e 11-8, em 30 minutos, na partida inaugural do grupo 5 da competição masculina.



Cada um dos 32 grupos tem três jogadores, que vão jogar duas vezes entre si, com o vencedor a passar às eliminatórias. No grupo do português está ainda o japonês Sora Matsushima, 34.º do ranking mundial.



A ITTF Taça Mundial de Macau 2024, que vai decorrer em Macau até 21 de abril, reúne 96 jogadores do ranking mundial, incluindo o campeão mundial Fan Zhendong, o líder do ranking mundial Wang Chuqin e a campeã e líder do ranking mundial Sun Yingsha.



O torneio realizado na região semiautónoma chinesa conta ainda com os portugueses Marcos Freitas (18.º do ranking mundial) e Tiago Apolónia (45.º) e o brasileiro Hugo Calderano (7.º), e com a portuguesa Fu Yu (66.ª) e a brasileira Bruna Takahashi (19.ª).



O torneio conta para o ranking mundial, que irá determinar os qualificados para os Jogos Olímpicos de Paris, entre 26 de julho e 11 de agosto.



Em fevereiro, a seleção masculina de ténis de mesa, composta por Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Geraldo, Diogo Carvalho e João Monteiro, qualificou-se para os Jogos, durante o Mundial por equipas.



Além da vaga por equipas, que será composta por três jogadores, Portugal tem também assegurada a presença no torneio individual dos dois portugueses com melhor ranking mundial a 18 de junho.