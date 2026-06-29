João Geraldo na segunda ronda do Smash dos Estados Unidos de ténis de mesa

João Geraldo (40.º do ranking mundial) impôs-se ao romeno Iulian Chirita (89.º), por 9-11, 11-9, 10-12, 11-4 e 12-10, num encontro que durou 42 minutos, defrontando na próxima ronda o esloveno Darko Jorgic (13.º).



No quadro feminino, Fu Yu (53.ª do mundo) foi derrotada pela japonesa Honoka Hashimoto (13.ª), por 13-11, 11-7 e 11-5, em 22 minutos.



No domingo, Jieni Shao já tinha sido afastada na primeira ronda de singulares, depois de passar a qualificação, ao contrário de Marcos Freitas, que foi eliminado no derradeiro encontro da fase prévia.



Em pares, Marcos Freitas e Tiago Apolónia vão defrontar hoje os japoneses Sora Matsushima e Shunsuke Togami.



