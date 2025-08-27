João Martins volta a fazer top 10 numa etapa da Volta a França do Futuro

No final dos 110,2 quilómetros, entre Montagnat e Val-Suran, Kockelmann foi o mais rápido no sprint e venceu em 2:25.18 horas, o mesmo tempo do mexicano César Macias, segundo, e do esloveno Anze Ravbar, terceiro, com João Martins a ser nono com o mesmo tempo, depois do oitavo posto da véspera.



Na geral, o francês Maxime Decomble mantém os seis segundos de avanço sobre o dinamarquês Simon Dalby e sobre o australiano Jack Ward, segundo e terceiro, respetivamente.



Os restantes portugueses, à exceção de Daniel Lima, que perdeu 6.35 minutos, entraram integrados no pelotão, com Lucas Lopes a continuar a ser o melhor luso, ao subir ao 30.º posto, a 2.31 minutos.



Gonçalo Tavares subiu ao 63.º posto, a 3.02, o mesmo tempo de João Martins, que é 71.º, e Rafael Barbas está em 73.º, a 3.09, com Daniel Lima a descer para o 107.º posto, a 9.27 minutos.



Na quarta-feira, o pelotão da 61.ª edição do Tour de l’Avenir, prova da Taça das Nações sub-23, corre a etapa rainha, com 121 quilómetros a ligarem Saint-Gervais-Mont-Blanc a Tignes 2100, num percurso com uma contagem de montanha de categoria especial e duas de primeira categoria, a segunda a coincidir com a meta.

