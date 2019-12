João Matias 11.º em omnium na Taça do Mundo de pista em Cambridge

João Matias começou o concurso com o nono lugar em scratch, sendo, depois, 13.º na corrida de tempo e nono na eliminação. Os 25 pontos somados na corrida por pontos permitiram ao atleta terminar a competição com 89 pontos, no 11.º posto.



O neozelandês Stewart Campbell foi o vencedor, com 142 pontos, seguido do australiano Cameron Meyer, com 133, e do cazaque Artyom Zakharov, com 129.



Por seu lado, Maria Martins conseguiu o apuramento para a final de scratch, ao atingir o sétimo lugar na corrida decisiva.



A corrida foi discutida por quatro corredoras, que conseguiram uma volta de avanço sobre a concorrência. No final da prova, foi Holly Edmondston a ficar com a medalha de ouro, seguida pela uzbeque Olga Zabelinskaya e a irlandesa Lydia Gurley.



No domingo, Maria Martins irá iniciar o concurso de omnium pelas 3h00, competindo até cerca das 6h30, enquanto João Matias e Ivo Oliveira irão formar dupla em madison, às 4h00.