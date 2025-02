João Matias e Daniela Campos campeões nacionais de omnium

Numa prova decidida por apenas quatro pontos, João Matias concluiu o omnium com 137 pontos, à frente de Carlos Salgueiro (APHotels & Resorts-Tavira-Farense), com 133, e de Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), com 125.Daniela Campos foi a grande dominadora no setor feminino e, depois de no sábado ter vencido a corrida por pontos, a eliminação e o scratch, conquistou o omnium, vencendo as quatro provas do concurso.No omnium, a olímpica portuguesa ficou à frente de Beatriz Roxo (Cantábria Deporte-Rio Miera) e de Patrícia Duarte (Atum General-Tavira).Na outra final de elites disputada hoje, César Martingil (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) sagrou-se campeão nacional de scratch, batendo Carlos Salgueiro e Daniel Dias (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

No sábado, Rui Oliveira (UAE Emirates), regressado da Austrália onde disputou o Tour Down Under, tinha vencido também a corrida por pontos e a eliminação.





O que é a modalidade Omnium?





O omnium é uma corrida que faz parte do programa olímpico.





Anteriormente era um concurso composto por seis provas, disputadas em dois dias consecutivos. Atualmente, o omnium é composto por quatro provas de resistência, disputadas no mesmo dia, sempre pela mesma ordem: scratch, corrida de ritmo, eliminação e corrida por pontos. Os ciclistas deverão mostrar consistência durante o dia para terem a possibilidade de acabar no topo da classificação final.





Em cada disciplina, o primeiro classificado soma 40 pontos para a geral de omnium, o segundo 38, o terceiro 36 e assim sucessivamente.





A corrida de ritmo é nova para o omnium e as regras são similares às da corrida por pontos.





Depois das cinco primeiras voltas, o sprint intermédio ocorre durante todas as voltas com um ponto de recompensa para o primeiro corredor. Os ciclistas também ganham pontos por cada volta em relação ao grupo principal, enquanto que os ciclistas que forem alcançados pelo grupo devem deixar a pista e perdem todos os pontos alcançados na prova de ritmo.







O programa atual de omnium conserva a emoção até ao fim, porque na corrida por pontos os corredores começam com os pontos que tenham amealhado até então na geral do concurso de omnium.





Um ciclista que tenha sido o melhor em scratch, na corrida ritmo e na eliminação chegada à corrida final com 120 pontos. Depois aplicam-se as regras da corrida por pontos.





Cada vitória num sprint permite acumular 5 pontos e cada volta de vantagem junta 20 pontos ao pecúlio. Isto permite que um corredor que inicie a corrida por pontos mal classificado, mas que consiga conquistar voltas de avanço e sprints consiga aspirar ao pódio.