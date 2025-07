João Moço e Duarte Esteves vencem no Ocean Spirit em Santa Cruz

Terminou pelas 15h a 4ª etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf, Santa Cruz Pro, que decorreu no contexto do Ocean Spirit nas praias de Torres Vedras, com a vitoria merecida e justa de João Moço na categoria Open e de Duarte Esteves na categoria Júnior



O dia começou com a promessa de boas ondas e condições difíceis, pouco vento, calor e sol e foi exatamente isto que os atletas encontraram quando chegaram à praia do Navio em Santa Cruz. Ondas com metro e meio, a fechar mais em cima da areia e uma corrente constante.



O campeonato começou pelas 09h00 com a maré a vazar. Na primeira bateria do dia Eurico Romaguera destacou-se da concorrência pela escolha de ondas e capacidade de deslizar com graciosidade nas ondas.



Após as duas primeiras baterias a organização optou por parar a prova para garantir as melhores condições possíveis para os atletas o que veio a acontecer com o retomar da prova pelo meio-dia.



Nesta primeira bateria dos quartos de final João Moço começou a mostrar que estava para ganhar com uma seleção de ondas impecável, sempre com as manobras no momento certo.