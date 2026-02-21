João Monteiro e João Geraldo falham quadro principal no ténis de mesa em Singapura

João Monteiro (301.º do ranking mundial) foi derrotado pelo sul-coreano Cho Seungmin (89.º) por 3-1, com os parciais de 11-6, 11-2, 6-11 e 11-3, terminando a sua prestação após ter superado o maltês Amirreza Abbasi e o indiano Snehit Suravajjula.



Já João Geraldo, terminou a sua participação diante de Chan Baldwin Ho Wah, de Hong Kong, num encontro decidido apenas no quinto set.



O internacional português venceu os dois primeiros parciais, por 12-10 e 18-16, mas permitiu a recuperação do adversário, que fechou o jogo com 8-11, 5-11 e 7-11.



Na sexta-feira, Marcos Freitas (88.º) tinha já sido afastado na segunda eliminatória, pelo sul-coreano Park Ganghyeon (45.º), pelos parciais de 11-9, 8-11, 10-12 e 9-11, num torneio em que Tiago Apolónia caiu logo na ronda inaugural.



Ao contrário do setor masculino, onde os quatro portugueses ficaram pelo caminho na qualificação, no quadro feminino Fu Yu (59.ª) e Jieni Shao (65.ª) têm entrada direta no quadro principal do torneio de Singapura.

