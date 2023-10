João Nuno Batista e Maria Tomé conquistam campeonato nacional de triatlo

João Nuno Batista e Maria Tomé sagraram-se hoje campeões nacionais de triatlo na distância olímpica, depois de vencerem a competição que decorreu no concelho de Almada, no distrito de Setúbal.

João Nuno Batista, que representa o Clube de Natação de Torres Novas, cumpriu 1.500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida, com o tempo de 1:36.58 horas, superando Christophe De Keyser, segundo 1.20 minutos, e João Dias, que terminou no terceiro posto, a 1.49.



Na prova feminina, Maria Tomé, também do Clube de Natação de Torres Novas, conseguiu o triunfo, com o tempo de 1:47.59 horas, batendo Raquel Rocha, que ficou em segundo a mais de cinco minutos, e Leonor Medronheira, que acabou em terceiro, a mais de 35 minutos.