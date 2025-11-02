João Nuno Batista segundo na Taça do Mundo de triatlo de Viña del Mar

O português João Nuno Batista foi hoje segundo classificado na Taça do Mundo de triatlo de Viña del Mar, no Chile, numa prova ganha pelo brasileiro Manoel Messias.

Brasileiro Manoel Messias vence a etapa de Viña del Mar da Copa do Mundo de triatlo | Foto: @wags.photo / @worldtriathlon

O atleta luso foi superado apenas no sprint final por Manoel Messias, numa competição na qual o espanhol David del Campo completou o pódio.

Há duas semanas, João Nuno Batista foi sétimo classificado no campeonato do Mundo sub-23, depois de ser sido vice-campeão do Mundo júnior em 2021.

A próxima etapa da Taça do Mundo vai ser igualmente no Chile, no próximo domingo, em San Pedro de la Paz, na qual participam os portugueses Miguel Tiago Silva e Madalena Almeida.
