João Nuno Batista segundo na Taça do Mundo de triatlo de Viña del Mar
O português João Nuno Batista foi hoje segundo classificado na Taça do Mundo de triatlo de Viña del Mar, no Chile, numa prova ganha pelo brasileiro Manoel Messias.
O atleta luso foi superado apenas no sprint final por Manoel Messias, numa competição na qual o espanhol David del Campo completou o pódio.
Há duas semanas, João Nuno Batista foi sétimo classificado no campeonato do Mundo sub-23, depois de ser sido vice-campeão do Mundo júnior em 2021.
A próxima etapa da Taça do Mundo vai ser igualmente no Chile, no próximo domingo, em San Pedro de la Paz, na qual participam os portugueses Miguel Tiago Silva e Madalena Almeida.
