João Pedrosa e Hugo Campos qualificados para os Mundiais de voleibol de praia

Os tetracampeões nacionais garantiram a presença na edição de 2025 dos Mundiais, que vai ser disputada entre 14 e 23 de novembro, em Adelaide, na Austrália, depois de terem sido 33.ºs em 2023, em Tiaxcala, no México, onde chegaram através de convite (`wild card`).

"Foi uma qualificação muito difícil, já que nós, com 3.460 pontos, estávamos no limite da mesma. Esta pontuação é significativamente mais alta do que os últimos lugares de 2023 o que demonstra o equilíbrio deste Circuito Mundial de 2025. Estamos muito felizes por fazer parte deste grupo restrito a nível mundial", afirmou o selecionador nacional da modalidade.

Citado pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), Ricardo Rocha, reconheceu que a presença na 15.ª edição da competição mundial concretiza o segundo objetivo da temporada.

"Era o nosso segundo objetivo da época, sendo o primeiro o Campeonato da Europa, que também conseguimos atingir. Agora, vamos preparar a nossa participação com muita seriedade e empenho para terminar a época da melhor forma possível", prosseguiu o técnico.

Além de Pedrosa e Campos, Portugal vai estar representado em Adelaide também na arbitragem, através de Rui Carvalho, que já dirigiu a final do torneio masculino dos Jogos Olímpicos Londres2012, o embate pela medalha de bronze de Tóquio2020 e a final dos Europeus de 2022.

Os dois jogadores portugueses começaram a formar dupla em 2017, alcançando o terceiro lugar Taça Continental Jovem, antes dos três pódios conquistados no circuito mundial, em 2021, e do triunfo nos Mundiais Universitários, no Brasil, em 2022.

No circuito principal, venceram, em 2023, o Beach Pro Tour Challenge de Edmonton, no Canadá, e, já este ano, o BPT Elite16 de João Pessoa.

Miguel Maia e João Brenha foram os primeiros portugueses a chegarem a Mundiais de voleibol de praia, em 2001, na competição disputada em Klagenfurt, na Áustria, terminando entre os nonos classificados.

A dupla, quarta classificada nos Jogos Olímpicos Atlanta1996 e Sydney2000, ficou também às `portas` do pódio do Mundial de 2003, no Rio de Janeiro, onde também ficaram no quarto lugar.

Maia e Brenha não foram além dos 17.ºs lugares em 2005, em Berlim, e 2007, em Gstaad, na Suíça, na quarta e última presença lusa, antes do regresso, em 2023.