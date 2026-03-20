Mais Modalidades
João Pedrosa e Hugo Campos vencem no Beach Pro Tour Challenge de Tlaxcala
Os portugueses João Pedrosa e Hugo Campos estrearam-se hoje no Grupo G do Beach Pro Tour Challenge de Tlaxcala de voleibol de praia com um triunfo, por 2-1, sobre os norte-americanos Hagen Smith e Ryan Ierna.
Os tetracampeões portugueses perderam o primeiro set para os atletas que só este ano se estreiam como dupla no circuito mundial, por 15-21, mas reagiram e impuseram-se por 21-14 e 15-8.
Nesta ‘poule’, os lusos vão defrontar ainda os alemães Paul Henning e Lukas Pfretzschner, bem como Bryce Mayer e Tyler Penberthy, das Ilhas Virgens.
Este é o segundo torneio da época para os lusos, depois do 19.º lugar no Elite16 de João Pessoa, no Brasil.
