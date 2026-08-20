João Ribas assume presidência da SAD do Vizela

Natural de Vizela e ligado profissionalmente há seis anos à estrutura, o dirigente, de 35 anos, sucede na presidência depois de ter acompanhado o funcionamento diário da sociedade desportiva e os vários departamentos ligados ao futebol profissional.



A nomeação formaliza uma escolha definida desde o início do processo, cuja transição vinha a ser preparada há várias semanas. João Ribas já acompanhava diretamente vários processos e dossiês relacionados com as novas funções, tendo a apresentação pública sido adiada devido a questões de natureza burocrática.



“É, naturalmente, um enorme orgulho e uma grande responsabilidade assumir a presidência da SAD do clube da minha terra. Estou ligado ao FC Vizela desde sempre e, profissionalmente, há seis anos”, afirmou, em declarações divulgadas pelos vizelenses.



O novo presidente considerou que a evolução dentro da estrutura surgiu “de forma natural”, devido ao envolvimento em diferentes processos e à proximidade com os vários departamentos, que lhe permitiram adquirir “uma visão muito clara” do projeto.



“É uma responsabilidade nova, mas não é uma realidade nova para mim. Conheço o clube, a cidade, as pessoas, os diferentes departamentos e os dossiês, e acompanho diariamente a realidade do futebol profissional”, salientou.



João Ribas prometeu uma liderança assente na proximidade, no rigor e no alinhamento entre os vários setores da SAD, elogiando a competência do ‘staff’ e elegendo o compromisso e a responsabilidade como princípios “inegociáveis”.



“Vou ser, garantidamente, um presidente de muito trabalho, como sempre fui nas funções que desempenhei até agora. Vou estar sempre presente e disponível, assumindo esta responsabilidade com muita exigência e compromisso”, assegurou.



Dirigindo-se aos adeptos, João Ribas recusou fazer promessas e garantiu “máximo trabalho, máximo empenho e máxima exigência”, reiterando que continuará a defender os interesses do Vizela.



“Espero que o meu trabalho e o trabalho de toda a estrutura falem por si e nos permitam alcançar os nossos objetivos”, concluiu.



