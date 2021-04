João Sousa afastado na primeira ronda do torneio de ténis de Belgrado

Sousa, 105.º jogador mundial, perdeu pelos parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 57 minutos, e voltou a ser afastado à primeira num torneio do circuito ATP, no qual soma apenas um triunfo em quadros principais esta temporada.



Numa batalha entre dois ‘lucky loser’, o número um nacional entrou melhor no encontro e chegou a uma vantagem confortável (3-0), mas sofreu duas quebras de serviço (3-1 e 5-5), não sendo capaz de aproveitar um ‘set point’ no 10.º jogo, depois de salvar três pontos de ‘break’, e acabou por ceder o parcial com novo ‘break’, ao fim de uma hora e oito minutos.



No segundo ‘set’, momentaneamente interrompido pela chuva, Sousa desperdiçou um ‘break’ no terceiro jogo e foi quebrado logo de seguida, não voltando a dispor de qualquer outra oportunidade para devolver a quebra de serviço a Taro Daniel (126.º), que na segunda ronda vai defrontar o australiano John Millman (43.º).



João Sousa, que havia perdido na ronda de acesso ao quadro principal do torneio de Belgrado frente ao francês Arthur Rinderknech, em dois ‘sets’ (7-5 e 6-4), foi repescado como ‘lucky loser’ para ocupar o lugar do uruguaio Pablo Cuevas, que desistiu com uma lesão no adutor.



O número um nacional e Taro Daniel, de 28 anos, nunca se tinham defrontado no circuito ATP, mas o português já havia derrotado o japonês em torneios ITF, em 2011, também em terra batida.