João Vieira bate recorde nacional dos 35 km marcha no Europeu por equipas

Vieira, de 49 anos, foi 17.º classificado e fixou novo máximo, um minuto e 42 segundos melhor do que a anterior marca, que tinha definido em 2022, em prova dominada pelo italiano Massimo Stano, novo recordista mundial com 2:20.43.



Quinto classificado nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, os quintos em que competiu (em Sydney2000 esteve doente), João Vieira é também recordista nacional nos 10, nos 20 e nos 50 quilómetros marcha, esta última distância a que o levou a ser prata nos Mundiais Doha2019.



Campeão do mundo da distância em 2022, o italiano Massimo Stano superou em perto de 57 segundos uma marca que o canadiano Evan Dunfee tinha fixado há dois meses, na Eslováquia.



De resto, o pódio da prova ‘rendeu’ recordes nacionais da Alemanha a Christopher Linque (2:23.21) e ao espanhol Miguel Angel Lopez (2:23.48).



Na competição feminina, Inês Mendes foi nona classificada, com recorde pessoal, de 2:56.41 horas, e tornou-se a segunda melhor portuguesa de sempre, atrás apenas de Inês Henriques.



Aqui, María Pérez deu a Espanha a vitória, com a nona melhor marca mundial de sempre, 2:38.59, que é também a melhor global do ano.



Em sub-20 femininos, nota para o 11.º lugar de Isa Ferreira, com Isabel Luís em 22.º, ambas com marca que permite qualificação para os Europeus sub-20.



Neste setor, Portugal concluiu o Europeu por equipas no quinto lugar, entre nove seleções participantes, faltando disputar as provas de 20 e de 10 quilómetros sub-20 masculina para calcular essa tabela.