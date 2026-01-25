Mais Modalidades
Atletismo
João Vieira e Joana Pontes campeões portugueses de maratona de marcha em estrada
João Vieira e Joana Pontes sagraram-se hoje os primeiros campeões portugueses de maratona de marcha em estrada, depois de vencerem as respetivas provas em Porto de Mós.
No setor feminino, numa corrida disputada sob condições atmosféricas adversas, Joana Pontes (GA Fátima) foi a única das três inscritas a conseguir concluir a prova, gastando 3:51.23 horas para completar os 42,195 quilómetros.
Aos 49 anos, João Vieira (Sporting) acrescentou mais um título ao seu já vasto palmarés, ao ganhar em 3:20.43 horas, batendo por mais de 40 minutos os mais diretos rivais, com Amaro Teixeira (AC Póvoa de Varzim) a ser segundo, em 4:06.34, e Ricardo Vendeira (Senhora do Desterro) a fechar o pódio, em 4:10.03.
