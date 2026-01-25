João Vieira e Joana Pontes campeões portugueses de maratona de marcha em estrada

No setor feminino, numa corrida disputada sob condições atmosféricas adversas, Joana Pontes (GA Fátima) foi a única das três inscritas a conseguir concluir a prova, gastando 3:51.23 horas para completar os 42,195 quilómetros.



Aos 49 anos, João Vieira (Sporting) acrescentou mais um título ao seu já vasto palmarés, ao ganhar em 3:20.43 horas, batendo por mais de 40 minutos os mais diretos rivais, com Amaro Teixeira (AC Póvoa de Varzim) a ser segundo, em 4:06.34, e Ricardo Vendeira (Senhora do Desterro) a fechar o pódio, em 4:10.03.

