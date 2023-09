Joaquim Chaves é o único surfista português `resistente` no Galícia Pro

O português Joaquim Chaves qualificou-se hoje para as meias-finais do ABANCA Pantin Classic Galicia Pro, etapa do circuito mundial de qualificação, depois da eliminação de Guilherme Ribeiro, nos quartos de final.

Os dois representantes lusos na competição masculina disputaram hoje o acesso às 'meias', com Joaquim Chaves a superar, com 13,76 pontos, na quarta bateria, o francês Kauli Vaast, que somou 13,5, enquanto Guilherme Ribeiro perdeu frente ao espanhol Yago Dominguez, no primeiro 'heat', com 13 pontos, contra 14.33 do rival.



Guilherme Ribeiro termina o campeonato basco entre os quintos classificados, tal como as últimas 'resistentes' na competição feminina.



Nos quartos de final, Mafalda Lopes não foi além de 9,20 pontos, que foram insuficientes face aos 11 da francesa Hina-Maria Conradi, no primeiro 'heat', ficando entre as quinas classificadas, tal como Yolanda Hopkins, que, na quarta bateria, conquistou 10,5 pontos, ficando a meio ponto da espanhola Janire Gonzalez Etxabarri (11).



Teresa Bonvalot e Francisca Veselko tinham sido derrotadas nos oitavos de final, concluindo o Galícia Pro entre as nonas colocadas.