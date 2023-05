Joel Embiid eleito o MVP da NBA

Antes do poste camaronês, apenas o nigeriano Hakeem Olajuwon, em 1993/94, então ao serviço dos Houston Rockets, tinha dado um prémio MVP ao continente africano.Embiid foi o melhor marcador da fase regular da NBA, com 33,1 pontos por jogo, com 54,8% de acerto nos lançamentos de campo, aos quais juntou 10,2 ressaltos, 4,2 assistências e 1,7 desarmes de lançamento.O camaronês foi uma das figuras dos 76ers, que terminaram em terceiro na Conferência Este e estão a disputar a segunda ronda dos play-offs frente aos Boston Celtics, tendo vencido o primeiro encontro.Os Sixers não tinham um MVP desde 2001, quando foi coroado Allen Iverson, com Embiid a ser o quinto jogador da franquia a ser eleito, depois de Wilt Chamberlain (1966, 1967 e 1968), Julius Erving (1981), Moses Malone (1983) e Iverson.", referiu Embiid.Pelo quinto ano consecutivo, o prémio MVP foi para um basquetebolista nascido fora dos Estados Unidos, depois de dois títulos do grego Giannis Antetokounmpo e pelo sérvio Nikola Jokic.Jokic, que se podia ter juntado a Bill Russell, Wilt Chamberlain e Larry Bird num restrito lote de atletas com um terceiro título seguido, foi segundo na votação e Antetokounmpo terceiro.