Joel Parkinson vai competir no Capítulo Perfeito

", destacou em comunicado Rui Costa, organizador do evento.Além de apresentar o convidado especial "Parko", de 43 anos, que venceu o circuito de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) em 2012, a organização anunciou alterações na lista final de 16 competidores portugueses e internacionais.", foi revelado ainda.Os surfistas Aritz Aranburu (Espanha), Clay Marzo (Havai), Rob Machado (Estados Unidos) e Noa Deane (Austrália) não conseguem marcar presença em Carcavelos e foram substituídos pelos brasileiros Victor Bernardo, Pedro Calado e Lucas Chianca e pelo norte-americano Cam Richards.Entre os portugueses, também há uma alteração, com Guilherme Fonseca a substituir João Maria Mendonça.





Grupo completo de participantes



Assim, a lista final de atletas que vão disputar a 11ª edição do Capítulo Perfeito é composta pelos australianos Joel Parkinson e Craig Anderson, pelos norte-americanos Cam Richards e Balaram Stack, pelos brasileiros Bruno Santos, Victor Bernardo, Pedro Calado e Lucas Chianca e ainda pelo havaiano Noah Beschen.



Portugal vai estar representado por Nicolau Von Rupp (que venceu na terça-feira o Nazaré Big Wave Challenge, prova de ondas gigantes da WSL, fazendo dupla com o francês Clement Roseyro), Miguel Blanco, Pedro Boonman, Guilherme Fonseca, João Guedes (vencedor da votação do público), Tiago Stock (campeão em título) e Santiago Graça (vencedor da prova de triagem).



Para disputar a inédita bateria exclusivamente feminina, que vai ser disputada entre as meias-finais e a final da competição masculina, Gabriela Dinis e Maria Salgado entram em substituição de Francisca Veselko e Malfada Lopes, que se encontram em Marrocos para competir no circuito mundial de qualificação da WSL, e vão defrontar Camila Cardoso e Yolanda Hopkins.