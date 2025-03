Joel Rocha quer revalidar Taça de Portugal de futsal

Cláudio Cardoso dá favoritismo o adversário



O Sassoeiros, a outra equipa da II Divisão presente na "final a oito" da Taça de Portugal, parte para o confronto com o Ferreira do Zêzere, agendado para 11h00 de quarta-feira, ciente do favoritismo do adversário, mas orgulhoso por regressar a esta fase da competição 15 anos depois.



“O Ferreira do Zêzere é uma equipa recheada de talento individual, com ideias de jogo bem definidas e que tem como líder o Ricardo Lobão, um treinador de referência no futsal nacional. Tem feito uma segunda volta extraordinária na Liga e está no seu melhor momento da época", afirmou Cláudio Cardoso, técnico do Sassoeiros.





Ricardo Lobão antecipa dificuldades



O homólogo da formação de Santarém, Ricardo Lobão, perspetiva um jogo “especial e difícil”, no qual “a diferença entre ganhar ou perder serão os detalhes e a eficácia, com e sem bola".



“Conheço bem este clube, aliás comecei ali como jogador e como treinador, permanecendo 11 épocas. Conhecemos bem o seu treinador, como também o trajeto que estão a fazer. Por isso, contamos com uma equipa organizada, motivada e competitiva. Não vamos enganados, vai ser muito difícil”, disse.



Cláudio Moreira não espera facilidades



No segundo jogo de quarta-feira, agendado para as 14h00, o Leões de Porto Salvo, atual quarto classificado da Liga defronta o Quinta dos Lombos, quinto, com ambos os técnicos preparem-se para dificuldades.



“O Leões de Porto Salvo tem se afirmado como uma das melhores equipas da nossa Liga, com jogadores experientes e jovens internacionais, bem comandada e com dinâmicas que lhes permite controlar os jogos. Não esperamos facilidades, até porque já nos venceram na Liga”, referiu Jorge Monteiro, treinador do Quinta dos Lombos.



Nas meias-finais, o vencedor da partida entre Sporting e Ladoeiro defronta Sassoeiros ou Ferreira do Zêzere, enquanto a equipa que se impuser no Benfica-Sporting de Braga joga com Quinta dos Lombos ou Leões de Porto Salvo.



- Programa dos quartos de final:



26 de março:



Sassoeiros - Ferreira do Zêzere, 11h00.



Quinta dos Lombos - Leões de Porto Salvo, 14h00.



Sporting – Ladoeiro, 17h00.



Benfica - Sporting de Braga, 20h00.





