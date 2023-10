Jogador de hóquei no gelo norte-americano morre após estranho acidente durante partida

O jogador de hóquei no gelo norte-americano Adam Johnson morreu após ter sofrido um “estranho acidente” durante um jogo disputado no sábado em Inglaterra, informou hoje o seu clube.

O atleta, de 29 anos, que representava os ingleses dos Nottingham Panthers, foi atingido no pescoço pela lâmina de um patim de um jogador adversário após uma colisão durante o segundo período do jogo frente aos Sheffield Steelers, para a Challenge Cup inglesa, descreveu a imprensa norte-americana.



“Os Nottingham Panthers estão realmente arrasados por anunciarem que Adam Johnson faleceu tragicamente após um estranho acidente no jogo em Sheffield na noite passada”, anunciou o emblema.



O clube inglês destacou que Adam Johnson “não era apenas um excelente jogador de hóquei no gelo, mas também um grande companheiro de equipa e uma pessoa incrível com toda a vida pela frente”.



Antes de chegar a Nottingham, o atleta passou pelos Pittsburgh Penguins, da NHL, a principal liga norte-americana de hóquei no gelo, pelos suecos Malmo Redhawks e pelos alemães Augsburg Panther.