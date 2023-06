Jogador do ano Gabriel Conceição vive dia "inesquecível" entre ídolos de andebol

"Foi inesquecível. Muito bom, nem eu estava à espera de estar ali com tantas vedetas, que eu cresci a ver em jogos na televisão, são meus ídolos e atletas que eu sigo e admiro. Foi incrível", resumiu o internacional português de 18 anos.



Gabriel Conceição, que já tinha sido considerado o jogador mais valioso (MVP) do Europeu2023, que decorreu na Nazaré e no qual Portugal terminou num inédito quarto lugar, recebeu o prémio de excelência da Federação Europeia de Andebol (EHF).



O central, que joga andebol 'indoor' no FC Gaia e na praia na equipa Os Tigres, destaca o encontro "espetacular e único" com um dos seus ídolos, o francês Daniel Narcisse, com quem falou e tirou uma fotografia.



"Foram todos muito simpáticos. Falei também com o ponta direita dinamarquês Hans Lindberg (do Füchse Berlin) e o central esloveno Domen Makuc (FC Barcelona) ficou na minha mesa e foi sempre espetacular", adiantou o jogador português.



O jovem luso tem como referência na posição específica de central o internacional francês Kentin Mahé (Veszprém, Hungria) e o seu "ídolo de sempre" é o também distribuidor de jogo gaulês Nicola Karabatic (Paris Saint-Germain).



"Esta distinção implica mais responsabilidade, o que acho normal, mas não creio que vá mudar muita coisa", admitiu à Lusa o jovem jogador, que aspira um dia a ser profissional a fazer o que mais gosta, ou seja, jogar andebol.



Gabriel Conceição considera que "o andebol em Portugal está a evoluir" no sentido da profissionalização de jovens atletas nacionais e "já pode ser encarado como uma carreira".



"Alguns clubes portugueses já dão essa oportunidade e vários atletas nacionais já estão em grandes equipas no estrangeiro, abrindo portas às novas gerações nacionais", considerou, em referência a Luís Frade (FC Barcelona) e Miguel Martins (PICK Szeged), por exemplo.



Gabriel Conceição foi um dos principais jogadores da seleção nacional de andebol de praia no Campeonato da Europa de 2023, na Nazaré, ajudando Portugal a alcançar o quarto lugar, o melhor resultado de sempre da equipa em competições internacionais.



A distinção de Gabriel Conceição surge um ano após o português Francisco Costa, do Sporting, ter sido considerado o melhor lateral do mundo e o segundo da geral individual, numa votação levada a cabo pelo site da especialidade Handball-Planet.com.



O jogador nasceu para o andebol nos infantis do Madalenense, em 2013/14, antes de se mudar para o FC Gaia, em que se mantém desde 2014/15, tendo ajudado o clube a conquistar um campeonato de juniores (2022/23) e o título da III Divisão com a equipa B.